Слова депутата сейма Литвы Жигимантаса Павилениса о необходимости убивать русских в западных столицах — терминальная русофобия. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале .

Павиленис в интервью украинским журналистам заявил, что русских нужно убивать не только на фронте, но и внутри страны, и в западных столицах.

«Слова настоящего упыря „христианского демократа и дипломата“ литовского разлива. Терминальная русофобия и животная ненависть как высшие европейские „ценности“», — написала Захарова.

Она подчеркнула, что литовские власти лучше всего убивают свою совесть и собственный народ.

Ранее представитель МИД отметила, что желающим войти в состав Евросоюза нужно обязательно держать антироссийсский курс.