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    «Терминальная русофобия». Захарова — о словах литовского депутата про убийство русских

    Захарова назвала терминальной русофобией слова депутата сейма Литвы

    Фото: РИА «Новости»

    Слова депутата сейма Литвы Жигимантаса Павилениса о необходимости убивать русских в западных столицах — терминальная русофобия. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.

    Павиленис в интервью украинским журналистам заявил, что русских нужно убивать не только на фронте, но и внутри страны, и в западных столицах.

    «Слова настоящего упыря „христианского демократа и дипломата“ литовского разлива. Терминальная русофобия и животная ненависть как высшие европейские „ценности“», — написала Захарова.

    Она подчеркнула, что литовские власти лучше всего убивают свою совесть и собственный народ.

    Ранее представитель МИД отметила, что желающим войти в состав Евросоюза нужно обязательно держать антироссийсский курс.

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