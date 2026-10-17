«Терминальная русофобия». Захарова — о словах литовского депутата про убийство русских
Захарова назвала терминальной русофобией слова депутата сейма Литвы
Слова депутата сейма Литвы Жигимантаса Павилениса о необходимости убивать русских в западных столицах — терминальная русофобия. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.
Павиленис в интервью украинским журналистам заявил, что русских нужно убивать не только на фронте, но и внутри страны, и в западных столицах.
«Слова настоящего упыря „христианского демократа и дипломата“ литовского разлива. Терминальная русофобия и животная ненависть как высшие европейские „ценности“», — написала Захарова.
Она подчеркнула, что литовские власти лучше всего убивают свою совесть и собственный народ.
Ранее представитель МИД отметила, что желающим войти в состав Евросоюза нужно обязательно держать антироссийсский курс.