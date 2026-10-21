Во Франции разбился истребитель Mirage 2000D

Истребитель Mirage 2000D потерпел крушение на северо-востоке Франции. Об этом сообщил телеканал BFM .

По информации журналистов, самолет упал во время тренировочного полета. Погиб как минимум один пилот, сведений о судьбе второго пока нет. На месте происшествия продолжаются поиски.

Причины катастрофы выясняются. Очевидцы рассказали, что заметили в небе «огненный шар» и услышали громкий взрыв.

Как сообщил телеканал, самолет был без боезаряда и возвращался с тренировочного полета, связь с экипажем внезапно прервалась. На борту находились молодой пилот-стажер и опытный офицер.

«Мы не смогли запросить и получить вертолетный облет района: ночь, туман, крайне плохая погода», — рассказал префект департамента Мерт и Мозель Ив Сеги.

Ранее в Калифорнии два человека погибли при крушении одномоторного самолета.