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    Во Франции разбился истребитель Mirage 2000D

    Фото: U.S. Department of War

    Истребитель Mirage 2000D потерпел крушение на северо-востоке Франции. Об этом сообщил телеканал BFM.

    По информации журналистов, самолет упал во время тренировочного полета. Погиб как минимум один пилот, сведений о судьбе второго пока нет. На месте происшествия продолжаются поиски.

    Причины катастрофы выясняются. Очевидцы рассказали, что заметили в небе «огненный шар» и услышали громкий взрыв.

    Как сообщил телеканал, самолет был без боезаряда и возвращался с тренировочного полета, связь с экипажем внезапно прервалась. На борту находились молодой пилот-стажер и опытный офицер.

    «Мы не смогли запросить и получить вертолетный облет района: ночь, туман, крайне плохая погода», — рассказал префект департамента Мерт и Мозель Ив Сеги.

    Ранее в Калифорнии два человека погибли при крушении одномоторного самолета.

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