Франция взбунтовалась. На улицы вышли полмиллиона человек

Бунт во Франции: 400 задержанных, полмиллиона на улицах, в Лиможе сожгли ратушу

Масштабные уличные протесты охватили многие города Франции в субботу, 17 октября. Полиция уже отчиталась о 400 задержанных, на улицы, по оценке BFM TV , вышли около полумиллиона человек.

Демонстрация объединила сразу несколько различных групп. Магазины и кафе по всей стране громят бывшие «желтые жилеты», школьники, студенты, политические активисты и даже фермеры.

Люди протестуют против роста стоимости жизни в республике и проблем в системе образования. Митинги почти сразу переросли в столкновения с полицией. В Марселе протестующие проломили двери и ворвались в здание городской администрации.

После этого толпа попыталась заблокировать проезжую часть и атаковать местный полицейский участок.

В Париже протестующие забросали предметами окна штаб-квартиры телеканала CNews, принадлежащего медиамагнату Венсану Боллоре. В Ренне и Лионе акционеры перекрыли несколько улиц. В Сен-Назаре 14-летняя девочка попыталась сжечь школу.