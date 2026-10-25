Путина не удивили обвинения в адрес России из-за беспорядков

Президент России Владимир Путин признался, что его не удивили обвинения в адрес страны из-за беспорядков в Европе. Об этом он рассказал «Вестям» .

«Ничего неожиданного здесь нет. Как известно, Россию всегда обвиняли во всех смертных грехах», — констатировал глава государства.

Путин подчеркнул, что лидеры Европы не намерены разбираться в последствиях и причинах текущих проблем.

«Это говорит о неспособности некоторых руководителей в европейских странах взять на себя ответственность за то, что происходит», — добавил он.

По мнению президента, всем европейским гражданам очевидно, что к организации протестов в регионе Россия отношения не имеет.

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что у беспорядков в Европе есть два фактора: отсутствие возможности контролировать информационные потоки и ненависть, которая лежит в корне протестов.