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    В США застрелили звезду реалити-шоу Макайлу Пейдж

    Фото: 360.ru

    Участницу американских реалити-шоу и блогера Макайлу Пейдж, известную под псевдонимом Kash, обнаружили с огнестрельным ранением в городе Окленд штата Калифорния. Об этом сообщил телеканал ABC7 News.

    Правоохранители приехали на вызов о стрельбе. На месте полиция обнаружила 29-летнюю знаменитость с огнестрельным ранением. Пейдж экстренно госпитализировали, но спасти ее не удалось.

    Сотрудники полиции задержали женщину, которую подозревают в стрельбе.

    Пейдж появлялась в качестве участницы на реалити-шоу «Молодые и отчаянные» и «Вот это бунт». Также блогер занималась бизнесом в сфере бьюти-услуг.

    Ранее в Техасе исполнили первый смертный приговор после неудавшейся казни Кристы Пайк. Подсудимого Джамаала Говарда признали виновным в ограблении магазина в 2000 году и убийстве продавщицы. Перед казнью мужчина извинился перед родственниками убитой и поблагодарил друзей и близких.

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