Рэпера Navai задержали в Казахстане из-за наркотиков

Российского рэпера Navai (Наваи Бакиров) задержали в Казахстане из-за наркотиков. Об этом сообщил Департамент полиции Жамбылской области в Instagram*.

Исполнитель попался правоохранителям 13 октября на пограничном пункте «Кордай» после пересечения границы с Киргизией. Полиция задержала его совместно с погранслужбой КНБ.

«При проверке автомобиля, на котором он передвигался, обнаружено и изъято наркотическое средство. По данному факту возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств», — заявили в департаменте.

Ранее Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Птаху (Давид Нуриев) за пропаганду наркотиков в Сети.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.