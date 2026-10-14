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    Рэпера Navai задержали в Казахстане из-за наркотиков

    Navai
    Фото: Navai/Соцсети

    Российского рэпера Navai (Наваи Бакиров) задержали в Казахстане из-за наркотиков. Об этом сообщил Департамент полиции Жамбылской области в Instagram*.

    Исполнитель попался правоохранителям 13 октября на пограничном пункте «Кордай» после пересечения границы с Киргизией. Полиция задержала его совместно с погранслужбой КНБ.

    «При проверке автомобиля, на котором он передвигался, обнаружено и изъято наркотическое средство. По данному факту возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств», — заявили в департаменте.

    Ранее Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Птаху (Давид Нуриев) за пропаганду наркотиков в Сети.

    * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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