США предложили ЕС разморозить российские активы для возобновления переговоров
Американская сторона предложила представителям стран Евросоюза разморозить часть российских активов, чтобы возобновить мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом написала газета Financial Times.
С предложением выступили переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер во время переговоров в Майями. Американцы представили несколько способов разблокировки замороженных активов РФ, среди них — создание специального финансового инструмента под контролем США.
По данным издания, европейские представители отвергли план американских переговорщиков, при этом механизмы разблокировки активов и их расходования все еще находятся на стадии обсуждения.
Газета также указала, что Вашингтон попросил у Киева предоставить план расходов «любых средств из любых источников», а также предложил помощь в проведении антикоррупционных реформ.
Страны G7 передали Украине почти 50 миллиардов долларов в виде кредитов, погашение которых обеспечивают доходы от замороженных российских активов. США перевели Украине только первый транш в один миллиард долларов, остальные деньги предоставили другие страны «Большой семерки».