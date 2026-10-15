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    США предложили ЕС разморозить российские активы для возобновления переговоров

    Фото: 360.ru

    Американская сторона предложила представителям стран Евросоюза разморозить часть российских активов, чтобы возобновить мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом написала газета Financial Times.

    С предложением выступили переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер во время переговоров в Майями. Американцы представили несколько способов разблокировки замороженных активов РФ, среди них — создание специального финансового инструмента под контролем США.

    По данным издания, европейские представители отвергли план американских переговорщиков, при этом механизмы разблокировки активов и их расходования все еще находятся на стадии обсуждения.

    Газета также указала, что Вашингтон попросил у Киева предоставить план расходов «любых средств из любых источников», а также предложил помощь в проведении антикоррупционных реформ.

    Страны G7 передали Украине почти 50 миллиардов долларов в виде кредитов, погашение которых обеспечивают доходы от замороженных российских активов. США перевели Украине только первый транш в один миллиард долларов, остальные деньги предоставили другие страны «Большой семерки».

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