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    Между Камчаткой и Харбином запустили первый прямой рейс

    Фото: РИА «Новости»

    Первый прямой рейс между Камчаткой и Харбином запустили в субботу, 24 октября. Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

    Перелеты выполняет авиакомпания «ИрАэро» на отечественном самолете «Сухой Суперджет». Рейсы будут осуществляться раз в неделю по субботам. Время в пути составит около 3,5 часа.

    По словам властей, утреннее расписание удобно для путешественников. Сразу по прибытии они могут воспользоваться стыковочными рейсами и продолжить поездку по Китаю.

    Новый маршрут избавляет от долгих и затратных пересадок через другие дальневосточные города. Полеты выполняются в обоих направлениях.

    Запуск рейса стал результатом договоренностей губернатора Владимира Солодова с китайской стороной.

    «Это закладывает основу для дальнейшего расширения международной маршрутной сети и увеличения частоты полетов», — добавили в правительстве.

    Ранее южнокорейская авиакомпания допустила возможность возобновления прямого авиасообщения с Россией.

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