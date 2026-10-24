Между Камчаткой и Харбином запустили первый прямой рейс

Первый прямой рейс между Камчаткой и Харбином запустили в субботу, 24 октября. Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

Перелеты выполняет авиакомпания «ИрАэро» на отечественном самолете «Сухой Суперджет». Рейсы будут осуществляться раз в неделю по субботам. Время в пути составит около 3,5 часа.

По словам властей, утреннее расписание удобно для путешественников. Сразу по прибытии они могут воспользоваться стыковочными рейсами и продолжить поездку по Китаю.

Новый маршрут избавляет от долгих и затратных пересадок через другие дальневосточные города. Полеты выполняются в обоих направлениях.

Запуск рейса стал результатом договоренностей губернатора Владимира Солодова с китайской стороной.

«Это закладывает основу для дальнейшего расширения международной маршрутной сети и увеличения частоты полетов», — добавили в правительстве.

Ранее южнокорейская авиакомпания допустила возможность возобновления прямого авиасообщения с Россией.