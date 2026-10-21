НЛО упал на незаселенный участок в Польше

На юго-востоке Польши в городе Любачев обнаружили неопознанный летающий объект (НЛО) на территории незаселенного участка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местную полицию.

«Полицейские получили сообщение о том, что на одном из незаселенных участков в Любачеве находится предмет, напоминающий беспилотный летательный аппарат», — уточнили в польской полиции.

Правоохранители оцепили место происшествия для проверки. Ведется расследования. Обошлось без пострадавших.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск потребовал от украинских властей разъяснений после пролета беспилотника над территорией республики. Он заявил, что Варшава не разрешает проводить операции на своей территорией или же над нею.