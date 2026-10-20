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    Автоэксперт Ладушкин назвал вещи, которые нельзя оставлять в машине в мороз

    Автоэксперт Ладушкин: холод может повредить аккумуляторы и вызвать возгорание

    В мороз из автомобиля лучше убрать напитки в стекле и стаканчиках, аэрозоли и устройства с аккумуляторами. Об этом рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин, сообщает RT.

    По словам специалиста, перепад температур может разрушить стеклянную тару или порвать стаканчик. В результате жидкость окажется в салоне.

    Ладушкин также рекомендовал не оставлять в машине дезодоранты, перцовые баллончики и другие аэрозоли. При сильном морозе клапан может не выдержать, а баллон — лопнуть.

    Мобильные телефоны, пауэрбанки и другую технику с аккумуляторами эксперт посоветовал забирать с собой. По его словам, повреждение батареи может привести к короткому замыканию и возгоранию. Потушить такой аккумулятор будет крайне трудно.

    При этом Ладушкин отметил, что жидкости в пластиковой таре, технические жидкости для автомобиля и видеорегистраторы можно оставлять в салоне.

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