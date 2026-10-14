Более 4,4 тысячи самозанятых россиян получили право на оплачиваемый больничный

Более четырех тысяч самозанятых граждан в России в 2026 году обрели право на оплачиваемый больничный. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Соцфонда.

«На сегодняшний день к эксперименту по добровольному по страхованию на случай временной нетрудоспособности подключились уже 11,7 тыс. человек», — заявили в ведомстве.

Уже более 4,4 тысячи из присоединившихся получили право на выплаты по больничному.

В Соцфонде уточнили, что в программе страхования могут принимать участие самозанятые граждане, которые занимаются предпринимательством и платят налог на профессиональный доход. К таким относятся репетиторы, няни, курьеры, помощники по дому, таксисты.

Ранее в Корпорации МСП сообщили, что почти 340 тысяч предпринимателей в России заняты в сфере образования. Более 40% из них — молодые люди до 35 лет.