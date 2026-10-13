Фиджитал-центр с залами для гандбола и футбольным полем откроют в Калуге к весне
В Калуге на Правом берегу продолжается строительство фиджитал-центра, который планируют открыть весной 2027 года. В комплексе оборудуют компьютерные классы, футбольное поле с искусственным покрытием и залы для волейбола, баскетбола, футзала и гандбола. Площадка будет рассчитана в том числе на проведение международных соревнований. Об этом губернатор Владислав Шапша написал в соцсетях.
Соседний спортивный клуб с бассейном, фитнес-залами и помещениями для групповых занятий и сдачи нормативов ГТО намерены открыть до конца 2026 года.
«Этот комплекс реализуем благодаря федпроекту „Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)“ по консессионным соглашениям. Еще один объект в его рамках — футбольный комплекс в Балабаново. Открыть планируем к концу 2027 года», — написал глава региона.
В регионе уже работают спортивные объекты, созданные при участии бизнеса. Среди них — школа зимних видов спорта Ильи Авербуха, где фигурному катанию и хоккею обучаются 360 детей. Здесь также проводят спортивно-массовые мероприятия для жителей Балабанова, Боровского округа и гостей города.
Еще один объект — ледовая арена в Обнинске. На ее базе организуют бесплатные занятия для воспитанников детских садов, тренировки спортивной школы «Олимп», массовые катания, соревнования и сборы команд из других регионов.
Всего в рамках партнерства с бизнесом до конца 2027 года в Калужской области планируют создать пять спортивных объектов. На эти цели предусмотрено 2,7 миллиарда рублей, причем более 60% средств составят частные инвестиции.
Параллельно в регионе реализуют проекты по федеральной программе «Развитие физической культуры и массового спорта». В планах — строительство крытого футбольного манежа на стадионе «Спутник», физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Козельске, модульного бассейна в Юхнове и фиджитал-центра в Обнинске. Также предусмотрены капитальный ремонт стадиона в Сухиничах, создание трех «умных» спортивных площадок в Перемышльском, Козельском и Думиничском округах и семи малых площадок для сдачи нормативов ГТО.