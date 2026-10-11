На Дальнем Востоке появился новый национальный парк «Вулканы Камчатки»
На Дальнем Востоке создали национальный парк «Вулканы Камчатки». Об этом сообщила пресс-служба правительства России.
В состав новой территории включили региональные природные парки «Южно-Камчатский» и «Ключевской». Там находятся вулканы Ключевская сопка, Мутновский и Горелый.
«Повышение правового статуса этих парков до федерального уровня позволит усилить охрану ландшафтов и природных комплексов края в условиях растущего туристического потока», — рассказала пресс-служба.
Кроме того, такой шаг позволит развивать необходимую для посетителей инфраструктуру.
Согласно постановлению, опубликованному на официальном портале правовой информации, территория займет почти 890 тысяч гектаров и перейдет в ведение Минприроды.
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