На Дальнем Востоке появился новый национальный парк «Вулканы Камчатки»

На Дальнем Востоке создали национальный парк «Вулканы Камчатки». Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

В состав новой территории включили региональные природные парки «Южно-Камчатский» и «Ключевской». Там находятся вулканы Ключевская сопка, Мутновский и Горелый.

«Повышение правового статуса этих парков до федерального уровня позволит усилить охрану ландшафтов и природных комплексов края в условиях растущего туристического потока», — рассказала пресс-служба.

Кроме того, такой шаг позволит развивать необходимую для посетителей инфраструктуру.

Согласно постановлению, опубликованному на официальном портале правовой информации, территория займет почти 890 тысяч гектаров и перейдет в ведение Минприроды.

Ранее доступ туристов к самой длинной лестнице России в Красноярском крае временно ограничили из-за медведей.