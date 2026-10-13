Иностранцам рассказали о правилах переезда в Россию

Чтобы успешно переехать в Россию, иностранным гражданам следует соблюдать законы и правила, установленные в стране. Подробно об этом рассказали в ролике Единого миграционного центра Московской области.

В учреждении напомнили, что иностранцам необходимо заполнить при въезде миграционную карту, в которой указывается настоящая цель пребывания.

«Не забудьте оформить регистрацию по месту жительства», — отметили в видео.

В центре уточнили, что при устройстве на работу иностранному гражданину обязательно нужно пройти медицинское освидетельствование и получить патент.

«Помните, знание языка и культуры — непременное условие жизни и работы в России», — добавили в ролике.

В учреждении сообщили, что в случае нарушения миграционных правил иностранец сталкивается с разными рисками — от финансовых санкций до серьезных ограничений на будущее пребывание в стране.

Более подробную информацию о переезде в Российскую Федерацию можно узнать на сайте Единого миграционного центра Московской области.