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    Иностранцам рассказали о правилах переезда в Россию

    Чтобы успешно переехать в Россию, иностранным гражданам следует соблюдать законы и правила, установленные в стране. Подробно об этом рассказали в ролике Единого миграционного центра Московской области.

    В учреждении напомнили, что иностранцам необходимо заполнить при въезде миграционную карту, в которой указывается настоящая цель пребывания.

    «Не забудьте оформить регистрацию по месту жительства», — отметили в видео.

    В центре уточнили, что при устройстве на работу иностранному гражданину обязательно нужно пройти медицинское освидетельствование и получить патент.

    «Помните, знание языка и культуры — непременное условие жизни и работы в России», — добавили в ролике.

    В учреждении сообщили, что в случае нарушения миграционных правил иностранец сталкивается с разными рисками — от финансовых санкций до серьезных ограничений на будущее пребывание в стране.

    Более подробную информацию о переезде в Российскую Федерацию можно узнать на сайте Единого миграционного центра Московской области.

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