Россияне захотели контролировать траты детей с помощью цифрового рубля

Более половины родителей в России хотели бы использовать цифровой рубль, чтобы контролировать карманные расходы подростков. Так ответили 58% участников исследования сервиса «Выберу.ру», результаты которого привело РИА «Новости» .

В опросе приняли участие более трех тысяч человек. Среди сторонников такого инструмента 34% ограничили бы детям покупку электронных сигарет, табака и алкоголя.

Еще 27% хотели бы запретить траты и донаты в онлайн-играх, а 19% — контролировать переводы на карты других людей. Ограничение покупок на маркетплейсах выбрали 12% респондентов, снятия наличных — 8%.

Пока родители чаще используют банковские приложения: 42% проверяют историю операций по детской карте, а 31% следят за СМС о покупках. Еще 11% устанавливают лимиты расходов, 7% блокируют интернет-покупки или снятие наличных.

Ранее стало известно, что сотрудники Минфина впервые получили зарплату в цифровых рублях.