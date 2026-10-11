Стилист предостерег от бездумного следования моде на коричневый цвет

Коричневый цвет, ставший очень модным в последние пару лет, идет далеко не всем. Об этом в беседе с 360.ru заявила стилист Ольга Ким.

«Темно-коричневый не то чтобы многим к лицу, особенно это касается девушек типичной славянской внешности. Цвет грузный, он немного утяжеляет», — подчеркнула она.

Ким посоветовала выбирать цвета, которые вам подходят, а не бездумно ориентироваться на тренды. Девушкам со светлыми или русыми волосами и серыми или зелеными глазами она порекомендовала при желании сочетать коричневую одежду со светлыми аксессуарами.

Подробнее о том, как и почему коричневый вошел в моду и как правильно его носить — в материале 360.ru.