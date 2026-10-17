Стало известно, какой именно сыр «ЭкоНива» пробовал Путин

Компания «ЭкоНива» отправляла президенту Владимиру Путину на пробу твердый сыр Dürr Classic 12-месячной выдержки. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе холдинга.

Сыр производят на заводе компании в Воронежской области. Рецептура вдохновлена австрийским бергкезе. У продукта плотная пластичная консистенция без рисунка и сладковато-сливочный вкус с нотами ореха и ржаного хлеба.

В четверг на форуме «Деловая Россия» Путин похвалил продукцию «ЭкоНивы» и посоветовал участникам попробовать этот сыр. Глава государства назвал его достойным.