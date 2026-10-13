Сегодня 05:40 Байк вместо дачи. Почему русские пенсионерки выбирают зимовку во Вьетнаме Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Российские пенсионерки все чаще выбирают вместо холодной зимы отдых на побережье Вьетнама. В курортном Нячанге женщины старше 50 лет арендуют квартиры, купаются в море и даже гоняют на мотобайках. Однако жизнь в тропиках не так дешева и беззаботна, как может показаться. Почему россиянок привлекает эта страна, сколько стоит зимовка у моря и кому подходит местный климат — в материале 360.ru.

Русские бабушки осваивают Вьетнам Шлем на голову, ключ в замок зажигания — и можно отправляться домой на собственном байке. Для 60-летней россиянки, которая уже 15 лет живет во Вьетнаме, такая поездка стала обычной частью повседневной жизни. Видео с матерью опубликовала в Instagram* девушка под ником ann.malai. На кадрах женщина готовится сесть на мотобайк, а дочь рассказала, как изменилась ее жизнь после переезда. «Маме 60 лет. Я хочу показать, как она живет. Сейчас она надевает шлем и будет садиться на свой байк. И сейчас поедет к себе домой. Вот так вот. Уже 15 лет во Вьетнаме. Местная», — уточнила автор ролика.

Интересно Подобные истории становятся все заметнее на фоне растущего интереса россиян к отдыху во Вьетнаме. Особенно популярным направлением остается Нячанг — курортный город на побережье Южно-Китайского моря.

Как писал kp.ru, здесь сформировалось целое сообщество российских пенсионеров, которые приезжают не на короткий отпуск, а на несколько месяцев. Среди них много жителей Сибири, Дальнего Востока и северных регионов России. Одни снимают жилье на зиму, другие проводят во Вьетнаме значительную часть года, а некоторые решаются на переезд. По данным Национального статистического управления Вьетнама, за первые восемь месяцев 2026 года страну посетили около миллиона российских туристов — на 165,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Интерес российских пенсионеров к зимовке во Вьетнаме увеличился на 40% за последние три года, сообщили в Zvezdanews со ссылкой на столичные турагентства.

Фото: РИА «Новости»

Россиянка Наталья, которая живет во Вьетнаме больше 10 лет, подтвердила 360.ru, что интерес к стране заметно вырос. «Сейчас возник такой небольшой ажиотаж вокруг этой страны, и сюда приезжает очень много русскоговорящих граждан из России и из других стран бывшего СНГ», — рассказала она. По словам женщины, когда она сама переехала во Вьетнам, такого количества русскоязычных приезжих еще не было. Море, прогулки и танцы на рассвете Одна из главных причин популярности Нячанга среди пожилых россиян — возможность вести более активный образ жизни практически круглый год. Вместо зимних прогулок по заснеженным улицам пенсионеры получают возможность ежедневно выходить к морю, плавать и заниматься физической активностью на свежем воздухе. Наталья отметила, что местные жители начинают день очень рано. Уже на рассвете на набережных можно встретить пожилых людей, которые делают зарядку и танцуют.

Здесь есть огромные возможности гулять по набережной, заниматься вместе с вьетнамскими бабушками танцами в пять часов утра, встречать рассвет, купаться в море.

По наблюдениям россиянки, во Вьетнаме пожилые люди чаще находят поводы выйти из дома и провести время на улице. «Если пенсионеры у нас дома, в России, они в основном сидят дома, от аптеки до дома и от дома до поликлиники, не занимаются особо спортом, то здесь есть огромные возможности», — объяснила Наталья.

Фото: РИА «Новости»

Она считает, что такой образ жизни положительно влияет не только на физическое состояние, но и на настроение пожилых людей.

При этом активности на курорте не ограничиваются прогулками и купанием. В материале kp.ru приводятся истории россиянок, которые после переезда во Вьетнам начали осваивать новые занятия. Одна из героинь в 58 лет встала на доску для серфинга, другая в 60 лет научилась ездить на мотобайке и занялась созданием собственной линии одежды. Чем климат Нячанга полезен для здоровья Теплая погода и отсутствие суровых зим — еще одна причина, по которой пожилые россияне выбирают Вьетнам. Однако Наталья предостерегла от представления о местном климате как об идеальном.

Вы знаете, я бы не сказала, что здесь идеальный климат. Здесь влажно. Но нет таких перепадов, как у нас: утром встали с -25, а днем +15.

По ее наблюдениям, некоторые люди с повышенным артериальным давлением чувствуют себя во Вьетнаме лучше, чем в России. Однако высокая влажность и жара подходят далеко не всем. Для пожилых длительное пребывание в тропиках может сопровождаться дополнительными рисками. Как отмечал в беседе с kp.ru геронтолог Валерий Новоселов, с возрастом повышается зависимость организма от погодных условий, а продолжительный перелет сам по себе становится серьезной нагрузкой. Врач также напомнил, что смена климата требует адаптации. Есть и сезонные особенности. В Нячанге осенью нередко идут сильные дожди, а в отдельные годы регион сталкивается с наводнениями и тропическими штормами. Поэтому для зимовки важно учитывать не только температуру воздуха, но и сезон осадков.

Фото: РИА «Новости»

Дорого ли жить во Вьетнаме

Низкая стоимость жизни считается одним из главных преимуществ Вьетнама. Однако Наталья не согласилась с утверждением, что здесь все значительно дешевле, чем в России. «По ценнику во Вьетнаме я не могу сказать, что сильно дешевле. Просто если вы знаете, где купить дешевле, вам будет дешевле», — объяснила она.

Интересно По данным вьетнамского портала недвижимости Batdongsan.com.vn, среди предложений долгосрочной аренды квартир в Нячанге встречаются варианты стоимостью от 6,5 до 10 миллионов донгов в месяц, или примерно от 21,5 до 33 тысяч рублей. Фактическая стоимость зависит от расположения, площади и оснащения жилья.

По словам собеседницы 360.ru, недавно приехавшие иностранцы обычно тратят больше тех, кто уже освоился в стране. «Если вы только приехали и прожили здесь всего лишь полгода или несколько месяцев, вы, конечно, будете тратить больше. Это как в любой стране», — отметила Наталья. Со временем приезжие узнают, на каких рынках выгоднее покупать продукты, где дешевле питаться и как договариваться с местными жителями. «Потом уже, когда вы адаптируетесь, вы будете знать, куда пойти поесть, вы будете знать какие-то рынки. Выучите какие-то элементарные фразы вьетнамского языка — конечно, вам уже будет проще и дешевле жить», — добавила она.

Фото: РИА «Новости»

Почему россиянам нравится жизнь во Вьетнаме

Помимо климата и моря, Наталья выделила доброжелательность местных жителей. По ее словам, вьетнамцы в целом хорошо относятся к русскоговорящим иностранцам, а пожилые люди могут чувствовать себя здесь достаточно комфортно. «Это очень улыбчивая, очень доброжелательная, очень-очень позитивная нация. Они очень любят русскоговорящих, потому что исторически так сложилось, что мы много оказывали помощи вьетнамцам», — рассказала россиянка. При этом она подчеркнула, что комфортная жизнь в другой стране требует уважения к местным законам и традициям. Несмотря на преимущества жизни у моря, адаптация во Вьетнаме может оказаться непростой. Главной трудностью Наталья назвала различия между российской и вьетнамской культурами.

Скорее всего, менталитет. Потому что все-таки западная культура и восточная культура — две большие разницы в семейных ценностях, в бытовых, в восприятии мира.

По словам россиянки, приезжим приходится менять привычки и учиться принимать особенности местной жизни. «Самая главная сложность — это принять этот мир, в который ты приехал. Не приходить со своим уставом в чужой монастырь, а именно принять», — подчеркнула Наталья. Другим недостатком она назвала уровень бытового сервиса, который не всегда соответствует ожиданиям россиян. «Здесь нет каких-то таких сервисов, к которым мы привыкли дома, в России. Но тем не менее люди плюют на этот сервис, плюют на то, что нет каких-то суперусловий, приезжают сюда и живут здесь достаточно хорошо», — рассказала собеседница 360.ru. Россияне могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней. Для более продолжительной поездки предусмотрена электронная виза сроком действия до 90 дней.

Фото: РИА «Новости»

Россия и Вьетнам расширяют туристические связи

Президент России Владимир Путин 12 октября подписал указ о временном безвизовом режиме для вьетнамцев. С 15 октября 2026 года граждане Вьетнама смогут приезжать в Россию без оформления виз на срок до 30 дней. Правило будет действовать до 15 октября 2027 года включительно. Безвизовый въезд разрешен для туристических, гостевых и деловых поездок, а также участия в научных, культурных, спортивных и других мероприятиях. При этом новый порядок не распространяется на иностранцев, приезжающих для работы, учебы, постоянного проживания или журналистской деятельности. В Ассоциации туроператоров России прогнозируют, что отмена виз может увеличить поток туристов из Вьетнама на 25–30%. По данным АТОР, за первое полугодие 2026 года количество туристических поездок из Вьетнама в Россию выросло на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.