Электроснабжение во Владимире после атаки БПЛА восстановили на 80%

Авдеев: электроснабжение во Владимире восстановлено на 80%

Во Владимире восстановили 80% электроснабжения, нарушенного в результате атаки беспилотников. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев.

«Электроснабжение, локально прерванное во Владимире, восстановили на 80%, тепло- и водоснабжение — на 100%. Энергетики продолжают работу», — отметил губернатор.

Ранее утром в воскресенье Авдеев сообщил, что украинские беспилотники атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира, начался пожар.

Из-за отключения двух подстанций без электричества остались около пяти тысяч человек. Власти также организовали эвакуацию жителей домов, расположенных рядом с атакованным объектом.

Минобороны утром рапортовало об уничтожении 479 украинских беспилотников над территорией России в течение минувшей ночи, в том числе над Владимирской областью.