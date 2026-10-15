Тревожность стала главной причиной обращений студентов к психологам

Трудности в общении и повышенная тревожность оказались самыми частыми поводами для обращения студентов к психологам в вузах 2025/26 учебном году. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на Минобрнауки.

На каждую из этих причин пришлось по 19% обращений. Еще около 16% студентов пришли из-за проблем с адаптацией, почти 13% — из-за депрессивных состояний, 12% — из-за трудностей в учебе.

К началу учебного года в вузах России действовали 538 психологических служб, в которых трудятся свыше 2500 специалистов. В НИУ ВШЭ за год за поддержкой обратились более пяти тысяч студентов, в Финансовом университете — 1260 человек, в МГТУ имени Баумана — 1032.

Как отметила специалист платформы Alter, преподаватель РАНХиГС Татьяна Пряхина, психологические службы работают не во всех учреждениях, а студентам иногда доступны только несколько встреч.

Ранее исследование показало, что россияне считают стресс главной причиной обращений к психологам.