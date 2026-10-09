«Радио Судного дня» передало два сообщения 9 октября

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», передала два сообщения 9 октября. Об этом сообщили в телеграм-канале «УВБ-76 эфир» .

Сигнал зафиксировали в 15:38 по московскому времени. Радио передало сообщение «пробоина». В 17:05 выпустили сообщение «балокрот».

Ранее стало известно, что военная радиостанция выпустила два загадочных сообщения в ночь на 8 октября — «мнительный» и «купол». Автор телеграм-канала «УВБ-76 эфир» рассказал, что на частоте радиостанции начали выходить в эфир радиопираты.

Чаще они выходят на связь ночью. Это и странные шумы, и популярные песни, особенно гимн России, и треки группы «Кино».