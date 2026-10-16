ФСБ рассекретила документы о зверствах эсэсовца под Кременчугом

Фашисты чинили зверства над жителями Кременчуга и соседних селений — издевались, сгоняли в концлагеря, морили голодом и расстреливали. Это следует из документов, которые предоставило в распоряжение 360.ru Управление ФСБ по Краснодарскому краю.

Силовики рассекретили дело Гайнца Фрица Инзеля, служившего в дивизии СС «Мертвая голова» командиром артиллерийского орудия. В 1949 году его признали виновным в разрушении населенного пункта, находящегося в 50 километрах от Кременчуга. Преступный приказ отдали Инзелю в рамках стратегии нацистов по созданию на Украине «мертвой зоны».

Также эсэсовец участвовал других в зверствах и злодеяниях в составе своего подразделения. Инзеля приговорили к 25 годам лагерей, но в 1950 году заменили приговор высылкой из страны.

В материалах дела есть сведения о том, как другие нацисты грабили, пытали, убивали детей и взрослых.

Ранее ФСБ обнародовала признания создателей газовых камер для концлагерей.