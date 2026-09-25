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    Автоэксперт Ануфриев объяснил, как подготовить машину к холодам

    Автоэксперт Антон Ануфриев посоветовал водителям проверить шины, кузов и уплотнители перед холодами. Он также напомнил о замене омывающей жидкости, сообщает Sputnik.

    Менять летние шины на зимние Ануфриев рекомендует, когда температура устойчиво держится около +5 °C. Летняя резина на холоде твердеет, а зимняя сохраняет эластичность. Это влияет на безопасность вождения.

    Эксперт советует осмотреть кузов и подкрасить сколы, появившиеся за лето. Так можно снизить риск появления ржавчины зимой, когда на дорогах используют реагенты. Дверные уплотнители, а также уплотнители люка и панорамной крыши стоит проверить, чтобы они оставались эластичными.

    Ануфриев рекомендует заранее залить омывающую жидкость, рассчитанную на низкие температуры: она не замерзнет при неожиданном ночном похолодании до нуля. При выборе моторного масла эксперт советует следовать рекомендациям производителя по марке и вязкости, особенно если автомобиль находится на официальной гарантии.

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