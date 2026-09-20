В Госдуме назвали категории россиян с правом на досрочную пенсию
Депутат Говырин: у некоторых россиян есть право на досрочную пенсию
Право на досрочную пенсию есть у некоторых категорий россиян. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.
Речь идет о россиянах с длительным трудовым стажем, работниках вредных и тяжелых производств, жителях Севера, педагогах, медиках, многодетных матерях, инвалидах и родителях детей-инвалидов.
«Для назначения нужны 30 пенсионных баллов, а возраст и стаж зависят от основания», — добавил парламентарий.
По его словам, при профессиональной льготе учитываются производство, должность, период и условия работы.
Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский сообщил об индексации военных пенсий в России с 1 октября 2026 года.