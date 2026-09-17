Мощам святителя Спиридона в Москве 16 сентября поклонились 51 150 верующих

Мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Храме Христа Спасителя в Москве 16 сентября поклонились 51,15 тысячи паломников. Об этом сообщила Информационная служба Московской городской епархии.

Доступ в очередь закрыли в 20:30, последние паломники покинули храм в полночь. После их ухода к деснице святителя Спиридона приложились сотрудники Росгвардии, которые дежурили с самого утра, обеспечивая безопасность.

В 08:00 доступ к святыне возобновили. По состоянию на 07:00 конец очереди находился в районе улицы Большая Якиманка, расчетное время ожидания составляло полтора часа.

Днем ранее, 15 сентября, приложиться к мощам святого смогли 35,2 тысячи человек. Почему православные верующие почитают святителя Спиридона и как подготовиться к паломничеству — в материале 360.ru.