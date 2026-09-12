Более 60% россиян привозили из поездок товары для дома

Шесть из 10 россиян привозят из путешествий не только сувениры, но и предметы для обустройства жилья. Такие покупки за последний год совершали 63% участников опроса «Лемана.Про», сообщило РИА «Недвижимость» .

Исследование провели среди более тысячи жителей российских городов с населением от 100 тысяч человек, которые в течение последнего года занимались ремонтом или благоустройством жилья.

Наиболее популярными покупками оказались магниты и сувениры — их выбирали 37% опрошенных. Предметы декора приобретали 35%, текстиль — 29%, свечи и ароматические товары — 26%. Еще 24% привозили кухонные аксессуары и столько же — керамику или изделия ручной работы.

При этом такие покупки для многих не ограничиваются небольшими сувенирами. Среди тех, кто приобретал товары для дома в поездках, 28% тратили от пяти до 10 тысяч рублей, а еще 12% — более 10 тысяч. Расходы от трех до пяти тысяч рублей указали 25% участников, от тысячи до трех — 13%.

Главным мотивом для покупок стало желание сохранить воспоминания о путешествии — его назвали 34% респондентов. Еще 29% привлекала необычность таких вещей, столько же выбирали их в качестве подарка. Выгодную цену отметили 28%, а 26% покупали то, что трудно найти в родном городе.

Чаще всего россияне искали такие товары в сувенирных магазинах — 49%. Рынки и ярмарки выбирали 47%, местных мастеров — 46%. Торговые центры оказались менее популярны — их указали 40% опрошенных.

Ранее стало известно, что россияне начали чаще покупать продукты с необычными вкусами.