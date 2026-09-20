«Важное событие». Воробьев с дочерьми проголосовал на выборах 20 сентября

Глава Московской области Андрей Воробьев вместе с двумя дочерьми принял участие в голосовании. Об этом сообщило управление пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Мы традиционно приходим на избирательный участок, хотя некоторые семьи сейчас предпочитают голосовать дистанционно. Хочу поблагодарить всех — и тех, то пришел на участки, и кто зарегистрировался в электронной системе. У нас выборы не только в Государственную думу, но и в областную, и в местные советы депутатов. Это очень важное событие для всех», — подчеркнул Воробьев.

Выборы в ГД IX созыва проходят с 18 по 20 сентября. В федеральном бюллетене — 10 партий. В Подмосковье открыто почти четыре тысячи участков, свой выбор могут сделать более шести миллионов человек.

Легитимность и прозрачность избирательного процесса обеспечивают около 23 тысяч наблюдателей — представители Общественной палаты, кандидатов, политических партий, движений, а также международные эксперты.