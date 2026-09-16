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    Путин: россияне знают, за что сражается страна

    Фото: РИА «Новости»

    Россия знает, за что сражается и в чем долг каждого гражданина. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в обращении по случаю предстоящих парламентских выборов.

    «Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина», — подчеркнул глава государства.

    С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Грядущее голосование станет одним из самых важных политических событий страны, отметил Путин.

    В выборах-2026 пройдут свыше 2,2 тысячи кампаний разного уровня.

    О традиционном обращении Путина по случаю ЕДГ ранее сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.