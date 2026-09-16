Путин: россияне знают, за что сражается страна
Россия знает, за что сражается и в чем долг каждого гражданина. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в обращении по случаю предстоящих парламентских выборов.
«Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина», — подчеркнул глава государства.
С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Грядущее голосование станет одним из самых важных политических событий страны, отметил Путин.
В выборах-2026 пройдут свыше 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
О традиционном обращении Путина по случаю ЕДГ ранее сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.