Заброшенные территории в Подольске получат вторую жизнь

Заброшенные территории, которые остаются одной из главных проблем развития городов, обретут новую жизнь в Подольске. Для таких объектов ищут новых собственников.

Директор по реализации федерального имущества ДОМ.РФ Николай Сарокваша объяснил, почему в стране много заброшенных площадок. По его словам, государство прошло разные исторические периоды, а у ведомств меняются стратегии и задачи. Нередко содержание имущества перестает входить в их инвестиционные программы.

Один из примеров — комплекс вблизи Подольска. Здесь более 40 гектаров земли и свыше 200 тысяч квадратных метров недвижимости. Вернуть территорию в оборот помогает ДОМ.РФ.

«Это все находится в локации микрорайона Кузнечики. Такого рода предложения в указанных локациях, конкретно в Подольске, нет, потому что микрорайон уже развит. Поэтому он, по сути, обладает хорошими преимуществами для потенциальных инвесторов, потому что находится в черте сформированного и развитого города», — отметил Сарокваша.

Здесь можно возвести новый жилой район или реализовать проект комплексного развития территорий. Торги уже объявлены. Специалисты оценивают градостроительный потенциал площадки как серьезный.