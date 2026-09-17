Владимир Путин вручит награды заслуженным работникам ОПК 18 сентября

Накануне Дня оружейника президент России Владимир Путин лично вручит государственные награды выдающимся специалистам оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля .

В этот же день российский лидер возглавит заседание Военно-промышленной комиссии.

В рабочем графике главы государства — мероприятия, которые пройдут в формате видеоконференции. Так, Владимир Путин примет участие в презентации новых объектов гражданской авиации, в подписании контракта на поставку лайнеров МС-21-310 и даст старт работе новых площадок социальной газификации в российских регионах.

Ранее стало известно, что во второй половине дня 17 сентября президент также планирует обсудить актуальные вопросы экономики на профильном совещании.