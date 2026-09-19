В воскресенье встать в очередь к мощам святителя Спиридона можно будет до 10:00

Доступ в очередь к деснице святителя Спиридона Тримифунтского, выставленной для поклонения в Храме Христа Спасителя, в воскресенье 20 сентября закроют в 10:00. Об этом сообщила Информационная служба Московской городской епархии.

Проводы святыни состоятся в 14:00, отметили организаторы.

За четыре дня пребывания святыни в Москве с 15 по 18 сентября ей поклонились 198,8 тысячи верующих. Каждый день число паломников прибывает.

Ожидание в очереди продолжается до восьми часов, хвост растянулся на несколько километров.

В воскресенье святыню отправят обратно на греческий остров Корфу. Почему верующие так почитают святителя Спиридона и как подготовиться к паломничеству — в материале 360.ru.