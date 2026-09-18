Две сахалинские рыбачки поймали тунца весом 285 килограмм

Две женщины поймали на Сахалине огромного тунца рекордной массы — вес рыбы составил 285 килограмм. Об этом сообщил ТАСС .

Поймавшая тунца-гиганта Вероника Максимова отметила, что рыбачила вместе с подругой на Восточном побережье, в районе мыса Свободный.

«Выходили с озера Изменчивого. На обратном пути, на удалении от берега 3-4 километра клюнул тунец. Позже выяснилось, что его вес 285 килограмм», — рассказала она.

Жительница Дальнего востока подчеркнула, что рыбу не затаскивали на борт, а тащили волоком. По ее словам, пришлось приложить немало усилий, потому что огромная рыба таскала лодку как поплавок. Уже на берегу женщинам пришли на помощь отдыхающие и другие рыбаки.

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