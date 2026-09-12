«Намного лучше». Такер Карлсон сравнил Нью-Йорк и Москву

Американский журналист Такер Карлсон сравнил Москву с Нью-Йорком и заявил, что российская столица произвела на него гораздо более сильное впечатление. Об этом он рассказал в интервью ведущему программы Going Underground Афшину Раттанзи на телеканале RT .

Карлсон признался, что пришел к такому выводу после личных поездок в Россию. По его словам, он не ожидал, что увиденное в Москве заставит его настолько изменить представление о двух городах.

«Москва не просто приятнее Нью-Йорка, а намного, бесконечно лучше», — подчеркнул журналист.

Карлсон также рассказал о реакции на его высказывания о российской столице. Журналист отметил, что в США его регулярно критиковали, после того как он начал публично делиться своими впечатлениями от Москвы. Он подчеркнул, что основывал оценки на собственных наблюдениях, а не на чьих-либо рассказах.

Карлсон посещал Россию в 2024 году. В ходе поездок он записал интервью с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.