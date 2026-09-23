Банкам могут дать новое основание для блокировки счетов

Банки могут начать блокировать счета россиян с распространенными фамилиями

Банки могут получить новое основание для приостановки операций по счетам. Речь идет о частичном совпадении персональных данных клиента с информацией о человеке, чьи активы подлежат замораживанию, сообщили «Известия» .

При срабатывании такого критерия операцию предполагается останавливать на пять рабочих дней и информировать об этом контролирующие органы. Критерии совпадения должен определить Росфинмониторинг.

Необходимость такого механизма связана с тем, что данные одного человека могут фигурировать в разных вариантах.

По информации источника, в феврале 2026 года в перечне Росфинмониторинга находились более 800 человек, чьи паспортные сведения оказались представлены в нескольких вариантах.

Сотрудник Ассоциации развития финансовой грамотности Марат Сафиулин объяснял, что банки по закону компенсируют украденные аферистами средства, если не предупредили своего клиента о подозрительной операции.