Россиянам назвали правила этикета для туристов в Азии

Привычные жесты могут поставить путешественника в неловкое положение в азиатских странах. Эксперт Onlinetours Дарья Абакумова объяснила, как избежать таких ситуаций, сообщает Life.ru .

В Таиланде голову считают наиболее почитаемой частью тела, поэтому трогать чужие волосы без разрешения не стоит. Ступни воспринимают как низшую часть тела: невежливо указывать ногой на людей, подталкивать вещи или направлять подошвы к статуям Будды.

На тайских банкнотах изображен король. Попытку прижать улетевшую купюру ногой могут расценить как неуважение к монарху — лучше поднять ее рукой.

В Китае и Вьетнаме визитки, подарки и деньги принято передавать двумя руками. От иностранцев этого не требуют, но жест показывает уважение к собеседнику.

Во Вьетнаме публичные ссоры могут восприниматься особенно болезненно. На Бали открытое раздражение нежелательно, особенно в храмах и на церемониях. Проблемы с заселением или заказом эксперт посоветовала решать спокойно.

В буддийских храмах Таиланда нужно соблюдать требования к одежде, в отдельных помещениях — снимать обувь. В некоторых святынях Бали понадобится саронг. Людей лучше фотографировать с их согласия.

По словам Абакумовой, на популярных курортах обычно спокойно реагируют на случайные ошибки иностранцев. Важно соблюдать местные правила и не повторять незнакомые ритуалы.