В РСТ назвали самое популярное направление у российских туристов этим летом

Самым популярным направлением активного отдыха на природе прошедшим летом стал Дагестан — с большим отрывом от остальных. За ним встали Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия, а следом — Карелия, Алтай и Камчатка. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии со ссылкой на данные маркетплейса авторских туров YouTravel.me.

По данным РСТ, количество поклонников зарубежных авторских туров стало больше на 41% в сравнении с прошлым летом. Их доля выросла с 22 до 30%. В компании это объяснили укреплением рубля. Наибольшим спросом пользовались Грузия, Киргизия, Армения, Турция, Узбекистан и Китай.

Общее число осенних туристов выросло на 16% по сравнению с 2025 годом, причем 61% поездок пришелся на зарубежные направления. Наибольшую динамику показали Китай (в 2,5 раза), Узбекистан и Армения (в 2,3 раза), Черногория и Сербия (в три раза). Лидерами среди направлений в России стали Карелия, спрос на которую увеличился в два раза, и Северная Осетия с ростом в 39%.