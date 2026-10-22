Россиянам объяснили, как действовать при укусе медузы

Биолог Сафонов: при укусе медузы нельзя тереть кожу и лить пресную воду

При укусе медузы нельзя тереть кожу и промывать ее пресной водой. Об этом рассказал 360.ru биолог Дмитрий Сафонов на фоне нашествия смертельно опасных медуз в Таиланде.

Аномальное количество медуз заметили в прибрежных водах страны. Особенно много их у Пхукета. Одна из встреченных там особей — кубомедуза. Ее яд может убить человека.

«Действовать нужно очень быстро и без паники. То есть нужно сразу выйти из воды, чтобы избежать повторного контакта со щупальцами. Ни в коем случае нельзя тереть кожу и промывать ее пресной водой», — поделился Сафонов.

По его словам, пресная вода заставляет стрекательные клетки на коже «выстреливать» с новой силой, усиливая боль и выброс токсина.

Место укуса промывают морской водой. Видимые щупальца удаляют пинцетом или краем банковской карты, не касаясь их руками. Затем необходимо приложить холод и как можно быстрее обратиться к врачам.

Ранее власти Пхукета призвали туристов быть максимально осторожными во время купания в море из-за нашествия медуз.