Посол Лукашик назвал условие для возобновления прямых полетов с Черногорией

К вопросу о восстановлении прямого авиасообщения с Черногорией можно будет вернуться лишь в том случае, если Подгорица откажется от санкций против Москвы. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол России в Черногории Александр Лукашик.

«Запрос на возобновление прямого авиасообщения высок, но к данной теме можно будет вернуться только после отказа Черногории от санкционных ограничений», — сказал он.

В 2022 году Черногория поддержала санкции Евросоюза против России, в том числе закрыв воздушное пространство для российских самолетов.

Ранее Лукашик заявил, что власти страны официально уведомили о введении визового режима для россиян с 1 ноября. Новые правила отменят безвизовый режим поездок, который был предусмотрен соглашением между странами от 24 сентября 2008 года.

Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, решение Черногории связано с курсом на вступление в ЕС.