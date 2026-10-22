360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Посол Лукашик назвал условие для возобновления прямых полетов с Черногорией

    Фото: РИА «Новости»

    К вопросу о восстановлении прямого авиасообщения с Черногорией можно будет вернуться лишь в том случае, если Подгорица откажется от санкций против Москвы. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол России в Черногории Александр Лукашик.

    «Запрос на возобновление прямого авиасообщения высок, но к данной теме можно будет вернуться только после отказа Черногории от санкционных ограничений», — сказал он.

    В 2022 году Черногория поддержала санкции Евросоюза против России, в том числе закрыв воздушное пространство для российских самолетов.

    Ранее Лукашик заявил, что власти страны официально уведомили о введении визового режима для россиян с 1 ноября. Новые правила отменят безвизовый режим поездок, который был предусмотрен соглашением между странами от 24 сентября 2008 года.

    Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, решение Черногории связано с курсом на вступление в ЕС.

    Читайте также

    Черногория введет визы для россиян с 1 ноября

    Фильм, который не успели снять. За что в Черногории задержали команду «Рыбаря»

    В Черногории арестовали двух россиян с 17 чемоданами техники

    Черногория введет визы для россиян с 1 ноября

    Фильм, который не успели снять. За что в Черногории задержали команду «Рыбаря»

    В Черногории арестовали двух россиян с 17 чемоданами техники