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    В АТОР заявили о снижении внутреннего туризма на 3,6% за девять месяцев

    Фото: РИА «Новости»

    За девять месяцев 2026 года российские туристы совершили 66,5 миллиона поездок внутри страны. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на данные АТОР.

    Как отметил вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин, показатель сократился на 3,6% по сравнению с прошлым годом.

    В ноябре 2025-го на XXI съезде Российского союза туриндустрии глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал, что за период с января по сентябрь количество туристических поездок внутри страны выросло на 5%, достигнув 69 миллионов.

    Опрошенные изданием представители рынка заявили о разной динамике. Например, обратили внимание на сокращение бронирования внутренних туров за указанный период. Например, онлайн-агрегатор Travelata.ru — директор по маркетингу Олег Козырев указал на снижение показателя на 32% в годовом выражении.

    Ранее в РСТ назвали Дагестан самым популярным направлением активного отдыха на природе этим летом.

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