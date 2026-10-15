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    Осень назвали одним из самых выгодных периодов для отдыха за рубежом

    РСТ: осень считается периодом с более низкими ценами на зарубежный отдых

    Фото: 360.ru

    Осенью путешествия за рубеж как правило обходятся дешевле. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии.

    Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов отметил, что во многих популярных у туристов странах сохраняется теплая погода. В качестве примера он назвал Турцию и ОАЭ.

    «При этом отдых там стоит не так дорого, потому что западные туристы раскачиваются немного медленнее россиян, соответственно отели дают спецпредложения и скидки», — уточнил специалист.

    Эксперт также обратил внимание на азиатское направление. По его словам, недорого отдохнуть можно в Шри-Ланке, Вьетнаме, Малайзии и в Индии.

    Также популярными направлениями остаются Мальдивы, Грузия и страны Южной Африки.

    Ранее в Ассоциации туроператоров сообщили, что средняя стоимость на охотничий тур по России начинается со 100 твсяч рублей. Для легальной охоты потребуется охотничий билет и разрешение на оружие.

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