«Помойное море»: россиянка раскритиковала отдых в Нячанге

По словам женщины, раньше она уже отдыхала на этом курорте и знала местные пляжи. Однако в этот раз качество воды стало неприятным сюрпризом. Городской пляж ежедневно был грязным, а море выглядело настолько мутным, что многие туристы не решались в него заходить.

«К нашему великому ужасу такого помойного моря не было никогда! Каждый день нечистоты просто забивали городской пляж», — написала туристка.

Кроме того, она отметила поведение некоторых местных жителей. Они шумели, курили и бросались песком, мешая отдыхающим. При этом россиянка не считает, что в загрязнении прибрежной зоны виноваты только приезжие.

В итоге путешественница призналась, что не понимает, почему море на курорте, который раньше нравился ей, пришло в такое плачевное состояние.

Ранее пляжи одного из самых популярных курортов Турции заполонил мусор, отпугнув отдыхающих.