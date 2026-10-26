«Помойное море»: россиянка раскритиковала отдых в Нячанге
Грязное море в Нячанге испортило отдых российской туристке
Российская путешественница осталась разочарована поездкой во вьетнамский Нячанг. Своими впечатлениями она поделилась на сайте «Тонкости туризма».
По словам женщины, раньше она уже отдыхала на этом курорте и знала местные пляжи. Однако в этот раз качество воды стало неприятным сюрпризом. Городской пляж ежедневно был грязным, а море выглядело настолько мутным, что многие туристы не решались в него заходить.
«К нашему великому ужасу такого помойного моря не было никогда! Каждый день нечистоты просто забивали городской пляж», — написала туристка.
Кроме того, она отметила поведение некоторых местных жителей. Они шумели, курили и бросались песком, мешая отдыхающим. При этом россиянка не считает, что в загрязнении прибрежной зоны виноваты только приезжие.
В итоге путешественница призналась, что не понимает, почему море на курорте, который раньше нравился ей, пришло в такое плачевное состояние.
Ранее пляжи одного из самых популярных курортов Турции заполонил мусор, отпугнув отдыхающих.