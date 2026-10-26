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    «Помойное море»: россиянка раскритиковала отдых в Нячанге

    Грязное море в Нячанге испортило отдых российской туристке

    Фото: РИА «Новости»

    Российская путешественница осталась разочарована поездкой во вьетнамский Нячанг. Своими впечатлениями она поделилась на сайте «Тонкости туризма».

    По словам женщины, раньше она уже отдыхала на этом курорте и знала местные пляжи. Однако в этот раз качество воды стало неприятным сюрпризом. Городской пляж ежедневно был грязным, а море выглядело настолько мутным, что многие туристы не решались в него заходить.

    «К нашему великому ужасу такого помойного моря не было никогда! Каждый день нечистоты просто забивали городской пляж», — написала туристка.

    Кроме того, она отметила поведение некоторых местных жителей. Они шумели, курили и бросались песком, мешая отдыхающим. При этом россиянка не считает, что в загрязнении прибрежной зоны виноваты только приезжие.

    В итоге путешественница призналась, что не понимает, почему море на курорте, который раньше нравился ей, пришло в такое плачевное состояние.

    Ранее пляжи одного из самых популярных курортов Турции заполонил мусор, отпугнув отдыхающих.

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