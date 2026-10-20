Прага не поддержала финскую инициативу об ограничении туристических виз

Прага отказалась подписывать предложение Финляндии о прекращении выдачи шенгенских виз для туристических и необязательных поездок. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Российский союз туроператоров и министра иностранных дел республики Петра Мацинку.

«Чехия продолжит придерживаться национального регулирования», — заявил он.

Министр отметил, что сам по себе отказ подписать письмо не свидетельствует об изменении действующих визовых правил в стране.

Как уточнили в РСТ, нужно отличать инициативы отдельных стран от уже утвержденного общеевропейского решения.

При этом глава аналитического центра АПКАП и эксперт РСТ Михаил Абасов в беседе с журналистами обратил внимание, что сегодня в Европе нет общего запрета на оформление шенгенских виз россиянам, но его введение находится в стадии обсуждения.

«Поэтому туроператорам и путешественникам нужно следить за официальными объявлениями», — сказал он.

Абасов предположил, что эту тему затронут на заседании визовой рабочей группы Совета ЕС.