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    Прага не поддержала финскую инициативу об ограничении туристических виз

    Фото: РИА «Новости»

    Прага отказалась подписывать предложение Финляндии о прекращении выдачи шенгенских виз для туристических и необязательных поездок. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Российский союз туроператоров и министра иностранных дел республики Петра Мацинку.

    «Чехия продолжит придерживаться национального регулирования», — заявил он.

    Министр отметил, что сам по себе отказ подписать письмо не свидетельствует об изменении действующих визовых правил в стране.

    Как уточнили в РСТ, нужно отличать инициативы отдельных стран от уже утвержденного общеевропейского решения.

    При этом глава аналитического центра АПКАП и эксперт РСТ Михаил Абасов в беседе с журналистами обратил внимание, что сегодня в Европе нет общего запрета на оформление шенгенских виз россиянам, но его введение находится в стадии обсуждения.

    «Поэтому туроператорам и путешественникам нужно следить за официальными объявлениями», — сказал он.

    Абасов предположил, что эту тему затронут на заседании визовой рабочей группы Совета ЕС.

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