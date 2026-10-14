Казахстан начнет вводить электронные разрешения на въезд с 1 ноября

В РСТ рассказали, как ввод разрешений на въезд повлияет на турпоток в Казахстан

Ввод электронных разрешений на въезд в Казахстан не повлияет на транзитных авиапассажиров. Об этом сообщил 360.ru Российский союз туриндустрии.

С 1 ноября Казахстан начнет поэтапно вводить электронное разрешение на въезд для граждан стран с безвизовым режимом. На первом этапе ETA будут проверять в международном аэропорту Актау и на автомобильных пунктах пропуска «Урлютобе» на российской границе, «Аухатты» — на киргизской, «Атамекен» и «Нурлы Жол» — на китайской. С 1 июля 2027 года разрешение станет обязательным.

Заявку на ETA нужно подавать онлайн не позднее чем за 72 часа до поездки, срок его действия — 180 дней.

Транзитных авиапассажиров нововведение не коснется, поскольку они не пересекают госграницу. Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму Дмитрий Арутюнов предположил, что само слово «разрешение» может вызвать опасения и снизить привлекательность направления.

Ранее МИД России заявил, что не получал сведений о планах ввести плату за ETA для россиян.