РСТ опроверг сообщения о падении цен на туры в Анталью из-за ливней

Цены на туры в Анталью не снижались, непогода не повлияла на стоимость путевок. Об этом 360.ru сообщили в Российском союзе туриндустрии.

«Вынуждены огорчить: данных, подтверждающих такое падение цен и его связь с непогодой, нет», — отметили в организации.

По информации РСТ, спрос на отдых в Турции снижается из-за конца пляжного сезона. На цены влияют даты вылета, наличие мест на рейсах, категория отеля и условия проживания.

В пресс-службе уточнили, что нельзя устанавливать прямую связь между ливнями и изменениями стоимости на всем направлении.

«Отдельные предложения могут быстро меняться в зависимости от наличия мест, но это не доказывает, что туры массово подешевели из-за непогоды», — добавили в РСТ.

Ранее в организации назвали недостоверными сообщения о том, что на Маврикии массово блокируют путешественников в отелях после введения комендантского часа. Организованных туристов среди пострадавших на островном государстве нет.