Спа-вагон появился в туристском поезде «В Карелию» маршрутом из Москвы
Туристский поезд № 948 «В Карелию» пополнился спа-вагоном с инфракрасной сауной и травяным чаем. Корреспондент 360.ru Арсений Измайлов опробовал новинку.
Железнодорожный тур длится два дня и три ночи. Стартовав из Москвы, пассажиры посетят Петрозаводск, Петрозаводск, Сортавалу.
На время путешествия поезд станет отелем на колесах. В вагоне-ресторане можно попробовать национальные блюда, например, калитку с картофелем или карельскую уху, поспать — в купе или СВ.
Расслабиться предложат в спа-вагоне, который курсирует в составе «Карелии» с 9 по 31 октября. По предварительной брони можно 90 минут провести в инфракрасной сауне, попить травяного чая и заказать еду. После поездки по Русскому Северу поезд вернется в Москву.
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