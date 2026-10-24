Спа-вагон появился в туристском поезде «В Карелию» маршрутом из Москвы

Железнодорожный тур длится два дня и три ночи. Стартовав из Москвы, пассажиры посетят Петрозаводск, Петрозаводск, Сортавалу.

На время путешествия поезд станет отелем на колесах. В вагоне-ресторане можно попробовать национальные блюда, например, калитку с картофелем или карельскую уху, поспать — в купе или СВ.

Расслабиться предложат в спа-вагоне, который курсирует в составе «Карелии» с 9 по 31 октября. По предварительной брони можно 90 минут провести в инфракрасной сауне, попить травяного чая и заказать еду. После поездки по Русскому Северу поезд вернется в Москву.

Ранее РЖД запустил туристский поезд «Байкальская сказка». Пассажиры побывают на озере Байкал и увидят границу Европы с Азией.