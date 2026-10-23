Жителя Петрозаводска заподозрили в гибели сожительницы при пожаре

В Петрозаводске против 46-летнего мужчины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, он допустил пожар, в котором погибла его сожительница, сообщает karelinform.ru .

По данным СК Карелии, днем 13 октября пьяный мужчина допустил возгорание в санузле квартиры на улице Сулажгорского кирпичного завода. Женщина 1985 года рождения отравилась угарным газом и скончалась на месте.

Спасатели получили сигнал о пожаре в 11:50. Огонь распространился на 50 квадратных метров. В тушении участвовали 22 человека и пять единиц техники.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.