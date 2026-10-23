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    Жителя Петрозаводска заподозрили в гибели сожительницы при пожаре

    В Петрозаводске против 46-летнего мужчины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, он допустил пожар, в котором погибла его сожительница, сообщает karelinform.ru.

    По данным СК Карелии, днем 13 октября пьяный мужчина допустил возгорание в санузле квартиры на улице Сулажгорского кирпичного завода. Женщина 1985 года рождения отравилась угарным газом и скончалась на месте.

    Спасатели получили сигнал о пожаре в 11:50. Огонь распространился на 50 квадратных метров. В тушении участвовали 22 человека и пять единиц техники.

    Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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