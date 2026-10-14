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В Самарском областном суде продолжается рассмотрение дела об убийстве бывшего главы города Виктора Тархова и его супруги Натальи. На скамье подсудимых — их собственная внучка Екатерина. Преступление, которое следователи связывают с хищением имущества, сопровождалось обстоятельствами, больше напоминающими сюжет криминального триллера. Как развивалась история, кто под подозрением и что происходит с обвиняемой сейчас — в материале 360.ru.

Таинственное исчезновение бывшего мэра Самары и его супруги В конце 2024 года бывший мэром Самары с 2006 по 2010-й Виктор Тархов и его жена Наталья перестали выходить на связь с близкими. Супруги пропали после возвращения из Финляндии. Впоследствии выяснилось, что оба стали жертвами убийства. По версии следствия, в период с ноября 2024 года по январь 2025-го участники организованной группы спланировали убийство супругов, чтобы завладеть их имуществом. Следователи считают, что Виктора и Наталью Тарховых отравили. После этого тела заморозили, расчленили, а останки выбросили в городские мусорные контейнеры. После убийства преступники похитили имущество погибших, в том числе с использованием поддельных документов.

Фото: РИА «Новости»

Как следователи вышли на внучку экс-мэра Самары

Расследование началось в январе 2025 года, когда знакомый Виктора Тархова обратился в полицию. Мужчина забеспокоился, поскольку бывший мэр долгое время не выходил на связь. Правоохранители проверили квартиру супругов на Вилоновской улице, однако никого там не обнаружили. Изучение записей камер наблюдения тоже не помогло установить, куда исчезли Тарховы: на видео не оказалось кадров, на которых они покидали дом. Зато камеры зафиксировали их внучку Екатерину, которая заходила в подъезд с пакетами и бочками. При обыске в ее квартире следователи нашли телефон и документы пропавшего дедушки. После задержания женщина отказывалась давать показания. Позднее она рассказала об отравлении родственников, расчленении их тел и уничтожении останков. Правоохранители пытались найти мешки с останками на свалке, однако поиски не принесли результата. В квартире погибших обнаружили следы крови и микроскопические остатки биологических тканей в сливе ванной. По информации издания «Волга Ньюс», помещение пытались отмыть с помощью химических растворов. Следствие также установило обстоятельства продажи имущества супругов. В частности, автомобиль Натальи Тарховой продали, а деньги покупатель перевел в Грузию. Кроме того, с помощью поддельной доверенности Екатерина получила дивиденды одной из компаний дедушки. Обвиняемая утверждала, что действиями участников преступления по телефону из Грузии руководила Светлана Метревели, а избавиться от тел помогал ее родственник. Оба находятся в международном розыске.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Неделя в квартире с телами родственников

В начале февраля 2025 года по подозрению в убийстве задержали внучку бывшего мэра Екатерину Тархову. По версии следствия, она действовала не одна. В деле также фигурируют Светлана Метревели и ее сын Дмитрий, которого следователи считают непосредственным участником убийства. Следствие полагает, что Светлана Метревели организовала преступление, а ее сын помогал осуществить задуманное. Одной из самых страшных подробностей дела стали обстоятельства, при которых Екатерина Тархова находилась в квартире после смерти бабушки и дедушки. Как сообщило ИС «Вести», девушка провела около недели рядом с телами родственников. Они лежали на диванах, а Екатерина в это время регулярно созванивалась с Нателлой Метревели. Собеседница интересовалась ее делами, сообщала, что скоро приедет врач Дмитрий, и обещала связаться с людьми, которые помогут убрать тела. После смерти родственников, по версии следствия, участники преступной группы начали похищать принадлежавшее им имущество.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Что вынесли из квартиры Тарховых

Следствие связывает убийство супругов Тарховых с корыстными мотивами. По информации kp.ru, после смерти родственников Екатерина начала распродавать принадлежавшее им имущество. В частности, речь шла об автомобиле, зарегистрированном на Наталью Тархову, коллекции икон и ювелирных украшениях. Еще одна обвиняемая — Таисия Киселева. Ее считают причастной к краже автомобиля погибшей Натальи Тарховой. Что стало с сыном Екатерины Тарховой После ареста Екатерины внимание общественности оказалось приковано не только к обстоятельствам убийства, но и к судьбе ее ребенка. У обвиняемой есть сын от брака с Владиславом Пасиком, который живет в Израиле.

Интересно Мальчик оказался под временной опекой подруги семьи, его крестной. Отец ребенка обратился в суд, добиваясь возможности забрать сына к себе в Израиль.

На фоне уголовного дела родственники публично обсуждали прежние семейные конфликты, финансовые претензии и обстоятельства распада брака Екатерины. В частности, бывшая свекровь обвиняемой Лариса Пасик рассказывала о сложных отношениях между двумя семьями. Отдельное место в этой истории занимает мать Екатерины — Людмила Тархова. Ее признали потерпевшей по делу об убийстве родителей. При этом сама женщина находится в колонии: в 2022 году ее приговорили к семи годам лишения свободы за вымогательство крупной суммы у депутата Самарской губернской думы.

Фото: РИА «Новости»

Почему внучка экс-мэра попросилась на СВО

Самарский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела 21 мая 2026 года. По информации пресс-службы инстанции, 1 октября сторона обвинения завершила представление доказательств. После этого защита попросила время для подготовки Екатерины к допросу. На заседании 13 октября подсудимая изложила свою позицию и попросила рассмотреть возможность отправки на СВО. «Прошу суд рассмотреть вопрос о заключении со мной контракта и направлении в зону СВО. Я не хочу избежать уголовной ответственности, напротив, хочу загладить свою вину», — сказала обвиняемая, слова которой привел ТАСС. При этом Екатерина заявила, что не имела умысла на убийство родственников и не участвовала в расчленении их тел. Она признала совершение действий, которыми могла способствовать происходившему и сокрытию последствий преступления.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, адвокат обвиняемой Игорь Верховский рассказал РБК, что Екатерина обращалась в военкомат с просьбой заключить контракт, однако получила отказ. По словам защитника, причиной стало отсутствие у нее военно-учетной специальности, по которой женщин могут принимать на службу. После этого обвиняемая направила обращение президенту России Владимиру Путину. Адвокат также сообщил о ее намерении пожаловаться в Минобороны. Продолжение допроса Екатерины Тарховой назначено на 15 октября.

Фото: РИА «Новости»

Что грозит Екатерине Тарховой

Екатерину Тархову обвинили сразу по нескольким статьям УК РФ, в том числе в убийстве, надругательстве над телами умерших, краже, мошенничестве и покушении на мошенничество, умышленном уничтожении имущества, похищении или повреждении документов и их подделке. Судебное разбирательство продолжается, приговор по делу пока не вынесли.