ФСБ задержала подданного Швеции, незаконно пересекшего границу

Сотрудники ФСБ задержали подданного Швеции в Псковской области за незаконное пересечение границы России. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

«В Себежском районе Псковской области задержан подданный Швеции, незаконно пересекший Государственную границу Российской Федерации с территории сопредельного государства», — заявили силовики.

По данным следователей, в феврале–июне 2026 года мужчина проходил военную службу по контракту и был в составе организации, признанной террористической на территории России. Иностранец выполнял задачи на посту командира отделения беспилотных авиационных комплексов 24 отдельного штурмового батальона.

В распоряжении правоохранителей оказались документы, которые подтверждают участие подданного Швеции в боевых действиях против России. Под легендой вступления в российские войска он отправился в страну для совершения диверсий на военных объектах. В отношении иностранца возбудили уголовное дело.

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