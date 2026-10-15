360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    ФСБ задержала подданного Швеции, незаконно пересекшего границу

    Фото: РИА «Новости»

    Сотрудники ФСБ задержали подданного Швеции в Псковской области за незаконное пересечение границы России. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

    «В Себежском районе Псковской области задержан подданный Швеции, незаконно пересекший Государственную границу Российской Федерации с территории сопредельного государства», — заявили силовики.

    По данным следователей, в феврале–июне 2026 года мужчина проходил военную службу по контракту и был в составе организации, признанной террористической на территории России. Иностранец выполнял задачи на посту командира отделения беспилотных авиационных комплексов 24 отдельного штурмового батальона.

    В распоряжении правоохранителей оказались документы, которые подтверждают участие подданного Швеции в боевых действиях против России. Под легендой вступления в российские войска он отправился в страну для совершения диверсий на военных объектах. В отношении иностранца возбудили уголовное дело.

    Ранее ФСБ пресекла атаку БПЛА на военный аэродром в Воронеже.

    Читайте также

    ФСБ пресекла атаку беспилотников на военный аэродром в Воронеже

    В России осудили 39 человек по делам о поджогах и подготовке диверсий

    ФСБ задержала двух россиян за подготовку провокаций на выборах

    ФСБ пресекла атаку беспилотников на военный аэродром в Воронеже

    В России осудили 39 человек по делам о поджогах и подготовке диверсий

    ФСБ задержала двух россиян за подготовку провокаций на выборах