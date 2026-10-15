Суд приговорил двух жителей Крыма к 25 и 17 годам тюрьмы за госизмену

Южный окружной военный суд признал виновными в приготовлении к теракту, госизмене и обороту средств поражения двух жителей Керчи — мужчину 2000 года рождения и женщину 1999-го. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, мужчина, будучи агентом украинских спецслужб, вместе с сожительницей по заданию куратора забрал схрон со средствами поражения. Содержимое предназначалось для подрыва железной дороги в Ленинском районе и ликвидации российского военного.

«В ходе следствия также установлен факт поджога мужчиной автомобиля с символикой Z», — заявили в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовные дела. Суд признал подсудимых виновными и приговорил их к тюремному заключению. Мужчине дали 25 лет в колонии строгого режима, первые пять лет в тюрьме, плюс штраф 500 000 рублей; женщине — 17 лет в колонии общего режима и штраф 300 000 рублей.

Ранее суд на Кубани приговорил отца и дочь к 18 и семи годам тюрьмы за госизмену.