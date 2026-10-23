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    Полиция освободила 18-летнюю жительницу Башкирии, похищенную собственной матерью

    Фото: РИА «Новости»

    В Башкирии правоохранительные органы освободили студентку одного из местных колледжей, которую похитила собственная мать. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

    По предварительной информации, женщина вместе со своим знакомым подкараулила 18-летнюю дочь в парке. Угрожая насилием, они затолкали потерпевшую в машину и вывезли в село в Федоровском районе, где заперли в частном доме.

    «Предположительно, они намеревались завладеть крупной суммой, которую девушка получила после гибели отца. Мать не состояла с ним в браке и претендовать на эти деньги не могла», — уточнила Волк.

    Против злоумышленников завели уголовное дело. Их задержали и доставили в следственные органы.

    Ранее стало известно, что в Петербурге мужчина пытался похитить девочку на лестничной площадке. Его задержали и предъявили обвинение.

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